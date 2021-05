Tragedia davanti allo stabilimento balneare: muore Giuseppe Iezza

Il 23enne viaggiava in moto con la fidanzata quando è avvenuto l'incidente. La ragazza ha riportato una frattura al femore

E' Giuseppe Iezza il giovane che ha perso la vita nell'incidente stradale verificatosi sabato sera all'altezza dello stabilimento balneare Bikini, tra Castellammare e Vico Equense.

Il 23enne viaggiava in moto con la fidanzata quando si è scontrato con un'automobile. La coppia è stata immediatamente soccorsa, ma Giuseppe Iezza è morto poche ore dopo il trasporto all'ospedale di Castellammare.

La fidanzata ha riportato per fortuna solamente una frattura al femore.

"Ovunque tu sia adesso, Giuseppe Iezza, ricorda che sarai sempre sei nostri cuori e nei nostri pensieri... Non si può morire a 23 anni, cazzo! L'unico sollievo è pensarti adesso lì con nonna Lucia, che ti avrà abbracciato e poi sgridato per averci lasciato con un dolore così forte e con un vuoto che mai si colmerà! Veglia su di noi con lei, e dà forza alla tua famiglia, ne hanno tanto bisogno! Buon viaggio cugino mio! Ti voglio bene". Scrive Carmela, una cugina di Giuseppe sui social, per ricordarlo.