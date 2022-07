Rider muore durante l'ultima consegna delle pizze della serata

Nella tarda serata di venerdì, Giuseppe Cannavacciuolo, 47 anni, di Santa Maria la Carità, stava portando a termine l'ultimo consegna della serata tramite una nota app di consegne. Viaggiava in scooter quando per cause da accertare si è schiantato contro una Ford Fiesta con il suo Piaggio Beverly in via dei Goti ad Angri. Per l'uomo non c'è stato niente da fare.

Vana la disperata corsa all’ospedale Umberto I di Nocera, per Cannavacciuolo non c’è stato nulla da fare. L'impatto con l'auto era troppo forte.I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore hanno avviato le indagini. L'auspicio è ricostruire la dinamica dell'accaduto dalle immagini di videosorveglianza della zona.

Cordoglio del sindaco Cosimo Ferraioli: "Cordoglio alla famiglia e ai cari del rider quarantasettenne originario di Santa Maria La Carità scomparso drammaticamente in un incidente stradale in via Dei Goti, mentre svolgeva il suo lavoro nella tarda serata di ieri. Un’altra morte bianca in un incidente fatale la cui dinamica verrà chiarita nelle prossime ore”.

"Mattanza senza fine"

"Giuseppe Cannavacciuolo aveva 47 anni e si guadagnava il pane onestamente facendo il rider. Venerdì aveva lavorato tutta la sera. Era anche tornato a casa dalla sua famiglia quando ha ricevuto un'altra chiamata che non ha rifiutato. È stata la sua ultima consegna. Giuseppe, per dinamiche ancora da accertare, si è schiantato contro un'auto ad Angri. Purtroppo la corsa in ospedale è stata inutile. La mattanza dei lavoratori non ha fine, segno che la battaglia per avere più garanzie e sicurezza sui posti di lavoro non si può fermare. Un abbraccio alla famiglia di Giuseppe. Che possa riposare in pace", è il commento di Severino Nappi della Lega.