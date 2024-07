Incidente mortale a ora di cena: la vittima investita da un anziano

Poco fa, a Giugliano in Campania, i carabinieri della Stazione di Varcaturo sono intervenuti in una traversa di via Carrafiello, poiché un anziano avrebbe investito e ucciso una persona con la propria autovettura. L’investitore è con i militari che lo stanno interrogando.

Al momento non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. La vittima è Francesco Trinchillo, di 70 anni. I carabinieri stanno svolgendo le indagini e raccogliendo elementi per arrivare a una soluzione rapida del caso nonostante i fatti si siano verificati pochi minuti fa.