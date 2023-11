Tragico incidente stradale, muore pescivendolo sulla strada della morte

Era in sella al suo scooter, pronto per andare a lavorare come sempre nella pescheria il Peschereccio di via Caio Duilio, Giovanni Vernato, quando è stato travolto frontalmente da un’automobile che non gli ha lasciato scampo. L'incidente è avvenuto in via San Gennaro, nei pressi dell’Accademia di Pozzuoli.

Il 42enne è morto sul colpo, vani i soccorsi. Lascia la moglie e due figli. Secondo le prime ricostruzioni l'automobile avrebbe invaso la corsia in cui procedeva lo scooter del pescivendolo travolgendolo mortalmente.

La salma di Giovanni Vernato è stata sottoposta a sequestro ed è a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell'autopsia.

La denuncia: "Questa è la strada della morte"

Il presidente dell’associazione Nessuno tocchi Ippocrate, Manuel Ruggiero, ha lanciato un appello al sindaco di Pozzuoli: “Sindaco faccia installare i rallentatori su via San Gennaro Agnano. Oramai per noi dell’emergenza sanitaria 118 quella strada è diventata “la strada della morte”. Caro Sindaco ci aiuti a fare prevenzione”.