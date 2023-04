Travolto da un pirata della strada, Giovanni muore in ospedale per le ferite riportate nell'incidente

E' morto all'ospedale del Mare per le conseguenze del grave incidente stradale avvenuto in via Cannavino a Pianura, il 2 aprile scorso, Giovanni Baiano. Il 39enne era in sella al suo scooter quando è stato travolto da una vettura, l'impatto è stato violentissimo.

E' stato lasciato sull'asfalto dal pirata della strada che non ha prestato soccorso. Trasportato nel presidio ospedaliero di Ponticelli è poi spirato dopo 4 giorni di agonia.

Individuato dalla Municipale l'uomo che ha investito il povero Giovanni, si tratta di un 40enne, che ora rischia di essere denunciato per omicidio stradale e omissione di soccorso.