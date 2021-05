Si schianta mentre è in moto con la fidanzata: morto un 23enne

Inutili i soccorsi: il giovane è morto dopo qualche ora in ospedale

Tragico incidente stradale, ieri sera, tra Castellammare e Vico Equense nel quale ha perso la vita un motociclista L'incidente è avvenuto, tra la moto e un'auto, sulla Strada St. 145 Sorrentina, all’altezza di un noto stabilimento balneare di Vico Equense.

Era poco prima di mezzanotte quando il giovane, 23 anni di Pompei, era instrada con la fidanzata, in sella alla sua moto. Ad un certo punto, per cause ancora da chiarire, la moto ha impattato frontalmente con un'auto. La coppia è stata immediatamente soccorsa, ma il giovane è morto poche ore dopo il trasporto all'ospedale di Castellammare.

Solo una frattura al femore, invece, per la giovane che non è in pericolo di vita. Sul posto sono giunti anche gli agenti di Polizia di Sorrento che stanno indagando sulla dinamica dei fatti.