Tragico schianto in moto: Stefano perde la vita a 15 anni

Tragedia questa mattina a Vico Equense dove un 15enne ha perso la vita in un incidente. La vittima è Stefano C., 15 anni. L'incidente è avvenuto sulla Raffaele Bosco.

Il giovane residente a Ticciano, a Fornacelle, avrebbe perso il controllo dello scooter, impattando violentemente sull'asfalto. Immediati i soccorsi, ma è stato tutto inutile. Sul posto, come riporta il Corrierino anche la polizia municipale per i rilievi del caso. Indagini in corso per stabilire l'esatta dinamica dei fatti.