Giovanni morto in un incidente stradale: c'è un indagato

La Procura di Napoli Nord ha iscritto nel registro degli indagati il conducente della Hyundai per la morte di Giovanni Rodovero, il 24enne di San Prisco che ha perso la vita scorso 23 febbraio in un violento incidente sulla Sannitica, tra Marcianise e Caivano. L'accusa per il conducente al momento è di omicidio colposo.

Dopo l'esame autoptico sul corpo del 24enne, con il quale si dovranno stabilire le cause del decesso, gli inquirenti adesso si concentrano sulla dinamica dell'incidente. Proprio in queste ore sarà affidato l'incarico al perito per far luce sullo schianto.

I familiari di Rodovero sono assistiti dagli avvocati Paolo Falco e Rocco Curcio.

L'incidente

Giovanni Rodovero perse la vita dopo un drammatico incidente avvenuto la mattina del 23 febbraio sulla Sannitica. Dopo lo scontro tra le due auto, il 24enne, che era alla guida di una Fiat Panda, ha perso la vita sul colpo.

