Tragico incidente a Ibiza: Gian Lorenzo muore a 37 anni

Tragedia ad Ibiza dove è morto un giovane napoletano. Gian Lorenzo Formica, 37 anni, era in sella ad uno scooter quando, per cause da accertare, si è scontrato con un'auto che arrivava dal senso di marcia opposto. L'impatto è stato tremendo e il giovane è stato sbalzato dal veicolo. Immediati i soccorsi, ma giunti sul posto i sanitari non hanno potuto fare altro che costatrne il decesso.

La notizia della sua morte ha fatto subito il giro del web. Sono tanti i messaggi pubblicati per lui. Diego scrive: "È davvero un giorno triste, ma nessuno potrà mai cancellare il tuo sorriso e tutte le volte che ci hai fatto sorridere. Se ne va un amico leale sincero onesto (anche se resterà sempre qui) .. Ci rivedremo un giorno …..!!!". O, ancora, c'è il messaggio di Stefano: "Fratello nn ci sono parole ma solo tanta tristezza ti porterò sempre nel mio cuore ciao MOSTRO R.I.P". Infine, un pensiero glielo ha dedicato anche Emanuela: "Ciao dolcissimo amico di una vita!

Ti ricorderò per sempre bambino dagli occhi dolci che fai i tuffi dal pontile di Stromboli con la bici e compagno di banco scalmanato che mi fa ridere tutto il giorno".