Travolto da un'auto mentre va a lavoro, Giacomo muore a 32 anni: lascia la moglie e una figlia

Lutto a Casandrino per la morte di Giacomo Tramo rimasto vittima di un incidente stradale. Il fatto è avventu oa Pratella, in povincia di Caserta. Giacomo, 32 anni, sarebbe stato travolto da un’auto che non gli avrebbe lasciato scampo. Giacomo, autotrasportatore, stava per iniziare la giornata di lavoro e si è fermato ad un bar per fare colazione. Nel tornare verso il camion, però, sarebbe stato travolto da un'auto.

L'impatto è stato violentissimo e l'intervento del 118 è risultato inutile. Sul posto anche i Carabinieri che hanno fermato l'investitore e indagano per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Tanti i messaggi sui social per Giacomo che lascia la moglie e una figlia. Alessandro, ad esempio, scrive: “Caro Giacomo…tra pochi giorni ci saremmo visti… purtroppo ciò non sarà possibile…ma voglio dire una cosa e voglio che tutti sappiano che sei una persona come poche…come lo sono i tuoi fratelli…con un cuore grande…un gran lavoratore..una persona gentile…una persona buona”.