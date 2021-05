Scontro tra auto e moto: Giacomo muore a 43 anni

Incidente mortale ieri mattina per Giacomo Carbone, 43 anni di Acerra ma residente a Santa Maria a Vico nel Casertano. Poco dopo le 7, nei pressi di un noto supermercato, Giacomo in sella alla propria motocicletta ha impattato violentemente contro un'automobile. Lo scontro non gli ha lasciato scampo ed è morto sul colpo dopo la violenta caduta sul selciato.

In lutto anche la comunità di Casalnuovo dove Giacomo, che la scia la moglie e una figlia piccola, aveva un bar, proprio il bar dove si stava recando prima dell'incidente. Stando ad una prima ricostruzione, Giacomo ha impattato contro l'auto che stava uscendo da un portone privato. Immediati i soccorsi, ma per lui non c'è stato nulla da fare e neanche l'uso del casco ha evitato il peggio.