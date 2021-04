Tragico incidente stradale, la vittima è Genny Pisano

E' Genny Pisano il ragazzo rimasto ucciso nell'incidente stradale avvenuto ieri sulla Domitiana, all'altezza di Licola. Il 25enne (e non 21enne come inizialmente trapelato) viaggiava nel giorno di Pasqua, poco prima di pranzo, con una Lancia Y quando, per ragione ancora da stabilire, si è scontrato con una Smart che proveniva dal senso di marcia opposto.

Il giovane sbalzato dalla propria auto per il forte impatto è finito sull'asfalto. Vani i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco, per Gennaro non c'è stato niente da fare.

Cordoglio

"Ancora un giorno triste, in un periodo già buio. Nella giornata di ieri ha perso la vita, causa incidente stradale, il giovane Gennaro Pisano fratello del nostro ex atleta Massimo. La MeGiC tutta si stringe forte attorno al suo dolore e a quello dei suoi familiari tra cui i nostri Cristian, Mattia e Noemi suoi cugini. Riposa in pace Gennaro".