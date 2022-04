Tragico schianto in moto sulla Panoramica: Genny muore a 21 anni

Si chiamava Gennaro Giugliano, per tutti Genny, il giovane che questa mattina ha perso la vita dopo un fatale schianto sulla Panoramica a Castellammare, in direzione Vico Equense. Genny , 21 anni, era in sella alla sua moto con la quale stava raggiungedo la Costiera sorrentina. Partito da Melito, all’altezza dello svincolo per Pozzano ha perso, per cause in via di accertamento, il controllo della moto, andando a sbattere violentemente contro l'asfalto.

Un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. All'arrivo dei soccorsi, infatti, Genny era già privo di vita. Sul posto sono intervenuti anche gli uominin della Polizia municipale che hanno effettuate i primi rilievi e regolato il traffico. Tanti i messaggi per Genny al circolare della notizia della sua tragica scomparsa. Tutti lo ricordano come un ragazzo solare, sempre disponibile e innamorato della vita.