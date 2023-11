Gennaro si schianta contro un'auto: addio all'amato chef napoletano

Lutto a Pozzuoli per la tragica morte di Gennaro Ursomanno. Lo chef 50enne è rimasto vittima di un terribile incidente stradale nella serata di ieri. Poco prima delle 19.30, alla rotonda Romagnoli di via Palmiro Togliatti, nel bolognese, Gennaro avrebbe tamponato con lo scooter un'auto. Ad avere la peggio è stato proprio il centauro che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Maggiore in codice rosso.

Anche l'automobilista 46enne è stata portata al Pronto soccorso con ferite lievi. Purtroppo, per le gravi lesioni riportate, Gennaro è deceduto poco più tardi al Pronto Soccorso. Sul posto la Polizia Locale che ha anche effettuato i rilievi e che indaga sull'esatta dinamica dei fatti.

"Mi mancherai come l'acqua"

La notizia della morte di Gennaro ha subito fatto il giro del web e in poco tempo è arrivata nella sua Pozzuoli. Sono tantissimi i messaggi per lui pubblicati anche sui social. Tra questi c'è anche quello di Enzo, che scrive: "Insieme abbiamo condiviso inferno e paradiso. Sei stato socio, amico, ma di più un fratello! La tua perdita mi ha devastato!

Mi mancherai come l'acqua nel deserto! Il mio grosso rimpianto sarà non averti risposto all'ultima delle nostre tante telefonate! Ne soffrirò fino all'accettazione! Sarai per sempre quel piccolo pezzo di cuore che mi porterà tristezza ogni qualvolta ti penserò! Non meritavi assolutamente l'addio alla vita in questo modo! Riposa in pace fratello mio... Prima o poi ci ritroveremo! Che la terra ti sia lieve".