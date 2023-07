Investito nei pressi di un noto bar: Giovanni muore dopo oltre un mese di agonia

Lutto a Giugliano per la prematura scomparsa di Gennaro Palumbo. Il 21enne è rimasto coinvolto in un terribile incidente nei pressi di un noto bar circa 40 giorni fa. Giovanni era ricoverato all’ospedale Santa Maria Delle Grazie di Pozzuoli ed è morto per le gravi lesioni riportate, soprattutto al cervello e ai polmoni.

I medici lo avevano posto in coma farmacologico, ma purtroppo il suo cuore si è fermato. Indagini ancora in corso, intanto, per chiarire la dinamica dell'incidente. Da una prima ricostruzione pare che Giovanni sia stato investito da un'auto alla cui guida c'era un suo coetaneo.

Intanto la notizia della sua morte ha fatto il giro della città e tanti sono i messaggi per lui anche sui social. "Avevi una vita e tanti progetti da realizzare e anche con te la vita è stata ingiusta riposa in pace amico mio", ha scritto Antonio. O, ancora, c'è il messaggio di Nello: "Non meritavi tutto cio. e chi lo dice alla tua principessa. La vita è stata cattiva con te. Buon viaggio fratellone mio ci mancherai tanto Ti voglio bene".