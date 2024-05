E' morto Gaetano Di Vaio, troppo gravi le ferite riportate in un incidente stradale

Poco fa il produttore e attore Gaetano Di Vaio, caduto dalla moto lo scorso 16 maggio in via Santa Maria a Cubito a Qualiano, è morto. Il 56enne era ricoverato in rianimazione, nell’ospedale di Giugliano in Campania.

Chi era Gaetano Di Vaio

Quella di Gaetano di Vaio è una storia emblematica, che il produttore e attore ha raccontato tante volte. Dagli abusi, alle violenze in riformatorio, al dolore dato e ricevuto (senza mai affiliarsi alla camorra) da giovane nella sua Piscinola sino al riscatto. Oggi infatti il 56enne è un apprezzato produttore cinematografico, oltre che regista, documentarista e attore. Dal 2001 è entrato nella Compagnia “I ragazzi del Bronx napoletano” creata da Peppe Lanzetta. Ha poi fondato nel 2003 l'associazione culturale Figli del Bronx, divenuta in seguito una casa di produzione cinematografica. Nelle sue opere e descrive il disagio delle perferie, il mondo della droga e del carcere con un occhio di riguardo per le minoranze, per gli ultimi. Nel 2023 produce SottoCoperta, opera prima di Simona Cocozza, che vince il premio Ferzetti al Bif&st del 2024 con Antonio Folletto miglior attore protagonista. Celebre anche la sua interpretazione, come attore in Gomorra la serie, nelle vesti del 'baroncino', del gruppo di fuoco di don Pietro Savastano.

“E’ stata durissima riuscire a farsi spazio. Fino a 15 anni fa mi muovevo tra il buio e la luce e non sapevo dove mi avrebbe portato tutto quello che stavo facendo. Sicuramente una grande fetta di incoscienza pura mi ha permesso di emergere", ci aveva spiegato in una intervista video di qualche anno fa Di Vaio nel suo appartamento.