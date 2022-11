Travolto da un'auto all'uscita dell'ospedale: era stato appena dimesso

Tragedia in via Montenuovo Licola Patria, in località “La Schiana”. Francesco Spalice, 75enne di Giugliano, era uscito dall’ospedale “Santa Maria delle Grazie” per comperare alcuni farmaci nella farmacia limitrofa, dopo un ricovero per un intervento chirurgico, quando è stato travolto sulle strisce pedonali.

L'uomo era in attesa dell'arrivo della figlia. Vani i soccorsi del 118, le ferite erano troppo gravi. Disposta l’autopsia sulla salma ed emessa nei confronti dell'investitore alla guida dell'utilitaria l'iscrizione nel registro degli indagati per omicidio stradale.

Sgomento tra i familiari della vittima.