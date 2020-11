Tragico incidente stradale in scooter, muore 36enne: lascia la moglie e una figlia

Grave incidente stradale in via Nazionale delle Puglie, Francesco Rapuano, 36 anni, residente nel Vasto, ha perso la vita. Lascia la moglie e una figlia. L'incidente è avvenuto mentre era alla guida del suo scooter. Fatale lo scontro con una Panda. Vano l'arrivo sei soccorsi del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

La Polizia Municipale è intervenuta sul posto per effettuare i rilievi di rito.