Tragedia a Pianura, muore Francesco della famosa pescheria

Francesco, dipendente della nota pescheria "I diamanti del mare" è morto ieri notte in un tragico incidente stradale avvenuto in via Montagna Spaccata a Pianura.

Ha perso il controllo della sua auto finendo contro un muro: per lui non c'è stato nulla da fare e il personale del 118 non ha potuto che constatarne il decesso.

Il ragazzo potrebbe essere rimasto vittima di un colpo di sonno. Sarà l'autopsia a stabilirlo.

Gennaro Di Napoli, datore di lavoro di Francesco e ‘star' social dal bancone del negozio, ha dedicato un messaggio al suo collaboratore. “Per me non eri un collaboratore, eri un fratello – ha scritto – eri la mia spalla destra eri il mio drago eri l'unica persona di cui mi fidavo. Purtroppo la vita è ingiusta, la vita non e una fiaba! Facciamo un lavoro molto sacrificato tutte le notti usciamo e torniamo nel tardo pomeriggio. Tutti ti volevano bene perché eri un ragazzo senza cattiveria un ragazzo d'oro un grande lavoratore”.