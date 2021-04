Schianto in galleria, muore 23enne napoletano

Tragedia a Piedicastello in provincia di Trento per un 26enne di Afragola, Francesco Esposito. Il giovane è deceduto in seguito allo schianto in galleria del Doss Trento, in direzione sud, nel pomeriggio di giovedì 22 aprile. Con lui viaggiava anche il fratello 23enne, trasportato in ospedale per le gravi ferite riportate nell'incidente, come scrive TrentoToday.

Cause e dinamiche di quanto accaduto sono ancora in corso di accertamento ma, dalle prime informazioni trapelate, pare che la moto, Honda 600, abbia sbandato, andando a schiantarsi contro il cordolo della galleria.

Francesco Esposito lavorava in Trentino nell'hotel ristorante alla Vela di Trento. Viveva a Trento da circa sei anni.