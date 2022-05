Tragico scontro in Autostrada, Francesco muore a 26 anni: il dolore di chi lo conosceva

Si chiamava Francesco Annunziata - per tutti “Ciccio” - il giovane deceduto ieri sull’A16 Napoli-Canosa, nel tratto compreso tra Pomigliano e l’innesto con l’autostrada A1 Milano-Napoli. Il 26enne, residente a Cicciano, era in sella alla sua moto quando, per cause ancora in via di accertamento, si è scontrato contro un mezzo pesante.

L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al giovane. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale ed il personale di Autostrade. La notizia di questa tragica scomparsa è giunta subito a Cicciano dove, in queste ore, parenti e amici non si danno pace.

Tanti i messaggi per Francesco anche sui social. Angelo, ad esempio, scrive: “Eri piccolo e ti portavo per mano e a cuori uniti ci divertivamo sui campi da calcio. Ora purtroppo sei e resterai solo nel mio cuore”. O, ancora, c'è il messaggio di Felice: “Ciccio ma che hai combinato? Io non ci posso credere , non ci voglio credere. Non è un addio ma un arrivederci RIP FRATELLO”.