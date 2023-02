Tragico incidente stradale: un morto e un ferito sulla statale sorrentina

Incidente mortale sul viadotto San Marco sulla statale sorrentina. Due auto si sono scontrate per cause da accertare. Ad avere la peggio un uomo, un 60enne residente a Piano di Sorrento, deceduto dopo l'impatto tra le vetture.

La nota di Anas: "Lungo la strada statale 145 “sorrentina” è provvisoriamente chiuso al traffico – in entrambe le direzioni – un tratto in corrispondenza del km 5,400, nel territorio comunale di Gragnano (NA), a causa di un incidente. Il sinistro – uno scontro frontale, sulle cui cause sono in corso accertamenti – ha coinvolto due autovetture, provocando il decesso di una persona ed il ferimento di un’altra. Allo stato attuale le uscite obbligatorie sono istituite agli svincoli di ‘Gragnano’ e di ‘Castellammare Centro’; a seguito delle operazioni di rilievo e delle attività lo sgombero dei veicoli e di pulizia del piano viabile, per consentire il ripristino della piena circolazione".