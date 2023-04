Fabio perde la vita sulla Statale, le strazianti parole della cugina: "Ora veglia su tua madre"

Lutto a Marano per la morte di Fabio D'Alessio, giovane poliziotto. Il dramma si è consumato sulla Statale 7bis Nola-Villa Literno, nel territorio di Villa Literno, dove nella tarda serata di mercoledì il 37enne ha perso la vita. Fabio, residente a Marano di Napoli, in servizio presso il commissariato di Pianura, era alla guida della sua moto quando, per cause da accertare, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato.

Immediati sul posto sono intervenuti i soccorsi con un'ambulanza, ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Sono stati invani, infatti, i tentativi dei medici giunti sul posto. Le indagini per chiarire la dinamica dei fatti sono affidate ai carabinieri di Villa Literno. Al momento sembra che nessun altro veicolo sia rimasto coinvolto nell'incidente. Sul corpo del poliziotto è stata disposta l'autopsia.

"Veglia su tua madre"

Tanti i messaggi per lui sui social. Tra tutti c'è quello struggente della cugina Cinzia. "Quando il telefono questa notte è squillato sono sobbalzata. Sentivo parlare Natale con sì, sei sicuro, dove, il tempo che ci prepariamo... Come è possibile? Sembra di vivere un brutto incubo.... Come sarà la vita di tutti noi senza te? Come potremo colmare il vuoto che hai lasciato in tutti noi? Quando pubblicai le foto nostre che stavamo in piscina tutti a chiedermi Cinzia chi è questo bellissimo ragazzo?

E io orgogliosa dicevo è mio cugino. Vedete noi siamo tutti belli, pavoneggiandomi.... Chi verrà più al negozio dicendo we Cinziè tutto a posto? Dove sta matteo? Chi mi prenderà più in giro? Chi mi dirà we lasciali vivere i tuoi figli? Non puoi immaginare il vuoto e il dolore che stiamo tutti provando. Sei stato e sempre sarai il mio bellissimo cuginetto. Veglia su tutti noi, in modo particolare su tua madre affranta dal dolore. Un giorno ci incontreremo e continueremo a trascorrere l'eternità come quando eravamo bambini Tvb"