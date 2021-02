Per il centauro non c'è stato nulla da fare

Tragico incidente stradale in via Benedetto Cozzolino a Ercolano. Un 31enne che percorreva la strada con la sua moto si è scontrato con un furgone per ragioni ancora da accertare. L'impatto è stato terribile e per il ragazzo, residente a Torre del Greco, non c'è stato niente da fare.

Sul posto municipale e forze dell'ordine.