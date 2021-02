Tragico incidente stradale sulla Napoli-Salerno: due morti

Schianto mortale sull'autostrada Napoli-Salerno, a pochi metri dall'uscita di Ercolano scavi in direzione Napoli. Un'automobile è finita, per ragioni da accertare, contro il guard rail alle ore 14.40. Due i morti, tra cui un centauro e diversi feriti lievi.

Traffico in tilt per i rilievi. Chiusura per divere ore tra lo svincolo Ercolano-Portici e quello di Portici-Bellavista in direzione Napoli.