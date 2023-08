Si schianta con la moto contro un palo: Emanuele muore a 24 anni

Tragedia a Napoli per la morte del giovane Emanuele Morra. "U cinese" - così era conosciuto - era nel quartiere Barra in sella alla sua moto quando, per cause in via di accertamento, ha impattato contro un veicolo, terminando la sua corsa contro un palo della luce.

I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di giovedì 24 agosto, intorno alle ore 18. Stando ad una prima ricostruzione il 24enne stava percorrendo via Volpicella quando, all’incrocio con via Comunale dell’Oliva, si è immessa sulla carreggiata un'utilitaria condotta da un 60enne. Emanuele ha colpito la fiancata destra ed ha perso il controllo del mezzo schiantandosi contro un palo.

Il dolore degli amici

Immediati i soccorsi, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. Il 60enne, identificato dagli agenti, è stato ascoltato per la ricostruzione della dinamica. Gli investigatori potrebbero avvalersi anche delle immagini ricavate dalle registrazioni di videosorveglianza private in zona.

Intanto la notizia ha subito fatto il giro della città e in tanti stanno ricordando Emanuele sui social. Masimo, ad esempio, scrive: "Cinè ancora non ci credo che te ne sei andato. Stai sicuro che un giorno staremo di nuovo insieme. Vita mia vola più in alto che puoi. Non dimenticherò mai l'infanzia passata insieme, i discorsi che mi facevi. Tu sai quanto ti voglio bene. Ti porterò sempre nel cuore".