Schianto mortale a Giugliano, Emanuele Svolazzo muore a soli 21 anni

Si chiamava Emanuele Svolazzo, ed aveva 21 anni. È lui la vittima dell'incidente stradale avvenuto in via Manzoni a Giugliano ieri sera verso le 19, quando due moto sono finite sull'asfalto. Il ragazzo non ce l'ha fatta, nonostante il trasporto in ospedale dove pare sia arrivato già morto: aveva un grave trauma all’addome ed una ferita molto profonda alla testa.

Il giovane lascia il padre ed un fratello. Non aveva più la madre, morta prematuramente.

La dinamica di quanto accaduto è al vaglio degli inquirenti. Secondo le prime ricostruzioni, le due moto procedevano lungo la strada a velocità sostenuta, con entrambi i giovani alla guida senza casco.

Quando un terzo scooter si è immesso improvvisamente in strada gli altri due hanno sbandato e sono finiti a terra. Svolazzo è sbattuto contro un paletto di ferro a bordo strada. È andata meglio all'altro giovane in scooter caduto, le cui condizioni non sono state definite preoccupanti.

Via Manzoni è stata chiusa al traffico per permettere i rilievi alle forze dell’ordine.

Emotivamente molto pesanti le scene al pronto soccorso del San Giuliano di Giugliano , dove familiari e amici sono arrivati disperati dopo aver ricevuto la notizia dell'incidente.