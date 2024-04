Travolto da un'auto contromano: Elia muore a soli 20 anni

Lutto nel napoletano per la tragica morte di Elia Zayonts. Il 20enne, originario di Torre Annunziata, ha perso la vita lunedì sera in un tragico incidente stradale a San Gennaro Vesuviano. Grave l'altro giovane che era con lui in sella allo scooter: dopo il ricovero è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico alle gambe.

I due erano in sella al mezzo a due ruote quando, per cause da accertare, sono stati travolti da un'auto. L'incidente è avvenuto la sera dell'8 aprile in via Vasca al Pianillo. Elia e il suo amico, residenti rispettivamente a San Giuseppe Vesuviano e a Terzigno, si sono scontrati con una Fiat 500 che proveniva dal senso opposto.

Per Elia - che era alla guida dello scooter - non c'è stato nulla da fare. Ogni tentativo dei sanitari, giunti prontamente sul posto, è risultato infatti invano. L'altro giovane, invece, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola.

IL comune di San Giuseppe Vesuviano, in segno di lutto e vicinanza alla famiglia, ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali.