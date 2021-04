Tragedia nel giorno di Pasqua, muore 21enne in un incidente stradale

L'auto del giovane si è scontrata con un'altra vettura. Ricoverato in stato shock il conducente della Smart

Grave incidente stradale sulla Domitiana tra Licola e Varcaturo nel giorno di Pasqua. Un 21enne, a bordo di una Lancia Y, è morto dopo uno scontro con una Smart. Il giovane, residente in via Ripuaria, è stato sbalzato fuori dal veicolo in seguito al forte impatto.

E' stato soccorso da un'ambulanza del 118, ma tutti i tentativi di salvargli la vita sono risultati vani per le ferite riportate nell'incidente. Sul posto è intervenuta la polizia municipale e i vigili del fuoco. Il conducente della Smart, in stato shock, è stato trasportato in ospedale.

Strada chiusa per lungo tempo al traffico per le operazioni di rimozione dei veicoli e per i rilievi delle autorità giudiziarie.