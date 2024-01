Domenico muore in un tragico incidente, aveva 22 anni: "Abbiamo un altro angelo in cielo"

Lutto a Crispano per la morte di Domenico Magri. Il giovane è venuto a mancare in un tragico in cidente stradale. Il 22enne era in sella alla sua moto quando, per cvause da accertare si è scontrato con un'utilitaria. Immediati i soccorsi e il trasporto all'ospedale di Frattamaggiore, ma i medici non sono riusciti a strappare alla morte il giovane.

"Un altro angelo veglia su di noi"

La notizia ha subito fatto il giro della città e sono già tanti i messaggi per lui, anche sui social. Tra questi c'è quello del sindaco Michele Emiliano. "Non ci sono parole per esprimere il sentimento di dolore per la morte di Domenico, il nostro giovane concittadino che è deceduto questa sera in un tragico incidente stradale a Crispano.

Una tragedia che ha colpito duramente la nostra comunità. Una giovane vita spezzata in un tragico destino. Voglio esprimere il cordoglio mio personale e quello della nostra comunità e ci stringiamo forte al dolore della famiglia, degli amici e di tutti coloro che lo hanno amato, esprimendo ad essi le più sentite condoglianze.

Resteranno nella nostra memoria la simpatia e l’affabilità di Domenico nella certezza che da oggi, lassù in cielo, un altro angelo veglierà su tutti noi", ha scritto il primo cittadino.