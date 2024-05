Morto l'ex allievo de "Il Collegio": ferita anche giovane napoletana nell'incidente

C'è anche una ragazza del napoletano nel grave incidente registrato, nella notte tra sabato e domenica, in via delle Dune a Villa Literno. Verso le quattro una 500 X ed un'Abarth si sono scontrate frontalmente. Tre ragazzi, tutti a bordo dell'Abarth, hanno perso la vita. Si tratta, come riporta CasertaNews, di Filomena Del Piano, 19enne residente ad Aversa; Dimitri Tammaro Iannone, 24 anni residente a Villa Literno, ex concorrente de "Il Collegio"; Robert Badica, 23 anni residente a Villa Literno.

Altre tre persone - tra cui una ragazza di Giugliano, a bordo dell'Abarth e due coniugi a bordo della 500 X, una 49enne e un 54enne di Casapesenna - sono gravemente feriti. La Procura di Napoli Nord ha aperto un'indagine sulla tragedia, con i corpi delle vittime e le auto finite sotto sequestro.

I carabinieri della Compagnia di Casal di Principe hanno effettuato i rilievi del caso. Dai primi accertamenti, sembra che in zona non ci siano telecamere. A terra i segni delle frenate che chiariranno la traiettoria e la velocità delle due auto che, stando alle prime informazioni, potrebbe essere di 130 km orari.

Lo schianto sulla Variante

La notte tragica era cominciata poco dopo mezzanotte sulla Variante Anas. Tra le uscite di San Clemente e Saint Gobain, una Peugeot si ribalta dopo l'urto con un'altra vettura. Si sarebbe girata più volte prima di terminare la carambola al centro della carreggiata. Un 20enne di Maddaloni, Alfonso Cerreto, a bordo dell'auto, viene sbalzato fuori dall'abitacolo finendo giù dal viadotto.

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, specializzati nelle manovre Saf per recuperarlo. Purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Nello schianto un altro ragazzo è rimasto gravemente ferito. Sul posto la polizia stradale di Caserta che ha proceduto ai rilievi, su delega della Procura di Santa Maria Capua Vetere, per far luce sull'accaduto.