Viene travolto sulla strada di casa: Davide muore a soli 20 anni

Lutto a Pompei per la morte di Davide Adami. Il 20enne è rimasto vittima in un tragico incidente stradale con il suo scooter. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, due notti fa sarebbe stato travolto da un'auto sulla strada che collega Pompei con Sant'Antonio Abate.

Immediati i soccorsi per il giovane che è stato trasportato all'ospedale Umberto I di Nocera. Arrivato già in condizioni critiche per un'ematoma alla testa, Davide è stato operato prima alla milza e poi al femore. Poi, ieri pomeriggio, il tragico epilogo: l'ematoma non si è riassorbito e il ventenne ha perso la vita.

Dolore in città per una giovane vita spezzata. Davide aveva il sogno di diventare un parrucchiere affermato. Sogno che si è spezzato dopo il tragico incidente che lo ha visto coinvolto.