Daniel muore in un tragico incidente stradale, Immobile: "Riposa in pace"

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha lasciato sui social un ultimo a Daniel Guerini, il ragazzo classe 2002 (19 anni) della Primavera biancoceleste morto ieri sera in un incidente automobilistico. Questo il saluto dell'attaccante torrese pubblicato tra le storie Instagram: "Riposa in pace Daniel".

Lo schianto nella zona di Torre Spaccata, alle 20.20, su viale Palmiro Togliatti, all'incrocio con viale dei Romanisti. Il giovane si trovava a bordo di una Smart con due coetanei quando, per cause da accertare, ha impattato con una Mercedes Classe A.

Dopo l'impatto la Smart si è ribaltata più volte su stessa. Per liberare i tre giovani a bordo dell'auto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Per Guerini non c'è stato nulla da fare.. I due suoi amici sono stati portati al Policlinico Tor Vergata: le loro condizioni sarebbero gravi. Meno grave il conducente della Classe A che sotto choc è stato portato al Casilino. Sul posto, per i rilievi, gli agenti del V gruppo Prenestino ex Casilino.