Addio al noto salumiere: Ciro si è schiantato contro un guardrail

Lutto a Quarto per la prematura morte di Ciro Sica. Ciro, 49 anni, era un noto salumiere della città. La notizia della sua scomparsa ha gettato, infatti, nello sconforto l'intera comunità che in queste ore si stringe al dolore della famiglia.

Ciro, ieri a ora di pranzo, era a bordo del suo furgone quando forse per un malore ha sbandato e si è schiantato contro il guardrail, sulla strada che collega Quarto a Monterusciello. Immediato l'intervento del 118 che, però, non ha potuto fare altro che costatarne il decesso. Il magistrado ha disposto l'autopsia per capire se ad uccidere Ciro sia stato il malore (forse un arresto cardiaco) o il violento impatto.

Intanto, sono diversi i messaggi comparsi sui social per Ciro. "Agosto.... ancora una volta mi hai portato via qualcuno..Ciro Sica sono incredula di tutto ciò, mancherai per sempre cuore mio", scrive Imma. O, ancora, c'è il messaggio di Elvy: "Ciao amici & clienti …. Mi hai scioccato …. Non posso crederci … una persona sempre allegra e sorridente nonostante le mille difficoltà della vita … Rip in pace Ciro Sica".