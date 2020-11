Tragedia sulla Circumvallazione: travolto e ucciso un uomo

Nel tardo pomeriggio di oggi un uomo è stato investito da una Fiat Panda tra Sant'Aanastasia e Somma Vesuviana. L'uomo, che lavora per un'azienda del luogo, è stato travolto in pieno dalla vettura. Il 47enne residente a Portici non ha avuto scampo. Vano il tentativo di rianimazione del 118. Sul posto i Carabinieri e la Municipale.