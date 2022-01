Travolto in scooter, muore Catello Sansone: lascia la moglie e tre figli

Era stato ricoverato in ospedale il 20 dicembre dopo essere rimasto coinvolto in un tragico incidente stradale, travolto da un'auto mentre viaggiava in scooter. Catello Sansone, 58 anni, è spirato ieri.

L'uomo residente a Gragnano era rimasto incastrato tra le lamiere e solo con l'aiuto dei vigili del fuoco era riuscito ad uscire dal veicolo. Purtroppo però dopo il ricovero al San Leonardo all’ospedale del Mare ha perso la vita ieri.

Lascia moglie e tre figli. Il pm ha disposto l’autopsia.