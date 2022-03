Perde il controllo della moto e si schianta: Carmine muore a 41 anni

Tragedia ieri nei pressi di Poggiomarino per la morte di Carmine Cerbone. Carmine, 41 anni, era a bordo della sua moto quando, per cause in via di accertamento, ha perso il controllo del mezzo e si è schiantato contro una rotatoria. L'incidente mortale, nello specifico, è avvenuto a Scafati in via Poggiomarino.

Carmine non è morto sul colpo. Dopo lo schianto è stato trasportato all'ospedale di Nocera Inferiore dove è deceduto, poche ore dopo, per le gravi ferite riportate. La notizia di questa tragica morte ha fatto subito il giro del web. Sono stati tanti i messaggi pubblicati in ricordo di Carmine. Conny, ad esempio, scrive: “Mai mi sarei aspettata di avere una notizia del genere! Le circostanze ci hanno separati, ma io e te siamo sempre stati fratelli…ho il cuore a pezzi, sei sempre stato una persona solare e amorevole, ciao Carmine, fratello mio!”.