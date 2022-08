Incidente stradale nel cuore di Napoli: muore bimbo di quattro anni

Lo scooter viaggiava tra via Parma e via Pavia quando si è scontrato con un'automobile. In sella un papà con il figlio di quattro anni. Nell'impatto con un'automobile il piccolo ha avuto la peggio, venendo ricoverato in condizioni gravi al Santobono.

Da venerdì scorso, giorno del ricovero, le sue condizioni non sono migliorate, è stato più volte rianimato e operato, ma non c'è stato niente da fare. E' spirato ieri sera tra la disperazione dei parenti.

Sul caso è stata aperta un'inchiesta. La polizia municipale della sezione San Lorenzo attraverso le telecamere di videosorveglianza del Vasto è impegnata ad accertare la dinamica esatta dell'incidente e a stabilire le reponsabilità per la morte del piccolo.