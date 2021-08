Tragico incidente sulla statale: morto un bambino di 3 anni

Tragico incidente, questa notte, sulla strada statale 7/bis “di Terra di Lavoro” Nola-Villa Literno dove si è verificato un impatto tra due automobili. Il bilancio è drammatico. Nello scontro, infatti, ha perso la vita un bambino di soli 3 anni; mentre le altre quattro persone a bordo delle auto sono rimaste ferite e trasportate in ospedale.

Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente sul quale in queste ore stanno lavorando le forze dell'ordine. Dopo l'impatto la strada è stata chiusa per permettere l'arrivo dei soccorsi. Tutto inutile, però, per il piccolo, morto per le gravi ferite riportate. Sul fatto indagano i carabinieri di Marcianise.