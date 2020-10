Infarto mentre è alla guida del furgone: muore in Romagna un 65enne napoletano

Un 65enne napoletano è deceduto questa mattina mentre era alla guida del proprio furgone sulla E45, nel territorio di Bagno di Romagna (Forlì-Cesena). L'uomo viaggiava in compagnia di due familiari - come riportato da CesenaToday - quando è stato colto da infarto. Il 65enne avrebbe quindi perso il controllo del furgone e, dopo aver urtato il new jersey, il furgone si è fermato sulla corsia di sorpasso.

Sul posto i soccorsi del 118 - che non hanno però potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo - e la Polstrada, che ha chiuso la strada per un'ora circa. Illesi gli altri due occupanti della vettura.