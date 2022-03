Grave incidente in autostrada nella notte: morto un ragazzo di 28 anni

Un grave incidente si è verificato nel cuore della notte, alle 3.00 circa, sull'autostrada A3 Napoli-Salerno. Un ragazzo di 28 anni, originario di Torre del Greco, ha perso la vita. Fatale l'impatto tra la sua automobile e il casello autostradale di Nocera Inferiore.

La vettura a bordo della quale viaggiava il giovane, dopo lo schianto, è stata distrutta dalle fiamme. Sul posto - come riferisce SalernoToday - sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme per estrarre il corpo della vittima, e gli agenti della polizia stradale per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La salma del 28enne è stata condotta presso l'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore.

