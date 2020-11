Incidente a Pozzuoli, muore un 88enne dopo giorni di agonia

E' morto un 88enne puteolano rimasto coinvolto mercoledì scorso in un incidente stradale avvenuto sul cavalcavia tra Monterusciello e via Modigliano, a Pozzuoli. Le condizioni dell'uomo si erano aggravate alcune ore dopo il ricovero. La salma è stata trasferita nel secondo Policlinico per fare luce sulle cause del decesso

Intanto un 42enne sarebbe stato denunciato - secondo quanto riportato da CronacaFlegrea - per omicidio stradale per l'incidente.