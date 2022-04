Grave incidente stradale con la moglie, è morto l'ex custode del Parco Virgiliano

Antonio Salzano, 66 anni, ex custode del Parco Virgiliano, non ce l'ha fatta a superare le ferite riportate nell'incidente stradale avvenuto a via Petrarca il 21 marzo scorso, mentre era in scooter con la moglie. Troppo forte l'impatto del mezzo a due ruote con una Fiat Panda.

E' spirato nella notte al Cardarelli, dove era stato trasferito dopo il ricovero d'urgenza al Fatebenefratelli, come riporta Ciro Cuozzo sul Riformista.

In miglioramento, invece, le condizioni della moglie di Antonio.