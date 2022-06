Incidente in scooter, muore a soli 19 anni Antonio Marino: medaglia di bronzo agli Europei

Si è spento Antonio Marino, 19enne canoista della Canottieri Napoli, per le conseguenze di un incidente stradale avvenuto su viale Dohrn. L'atleta, figlio unico di una famiglia di noti e stimati professionisti, era all'altezza del circolo del tennis quando è caduto dallo scooter. Un ragazzo, che viaggiava a poca distanza, si è fermato provando oltre che a soccorrerlo a fargli da scudo per evitare che le auto lo potessero travolgere. L'ambulanza è arrivata dopo soli otto minuti. In ospedale hanno provato di tutto per salvargli la vita, operandolo, al fine di ridurre il vasto ematoma. Dopo 10 giorni di agonia purtroppo il 19enne non ce l'ha fatta. I familiari hanno autorizzato l'espianto degli organi. Domani i funerali.

Il cordoglio del Circolo Posillipo

"Il Circolo Nautico Posillipo, a nome del presidente Filippo Parisio, del consiglio direttivo, dello staff tecnico, dirigenziale, e di tutti gli atleti, esprime profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia per la tragica scomparsa di Antonio Marino. medaglia di bronzo ai campionati Europei di canoa polo a settembre, è deceduto dopo dieci giorni di coma indotto per un incidente con il motorino. Anche tutte le sezioni sportive sono vicine alla famiglia di Antonio, ai suoi compagni di squadra, ed alla sua allenatrice Francesca Ciancio in questo terribile momento, scrive in una nota il Circolo Posillipo.