Tragico incidente stradale, muore dopo l'impatto con l'asfalto rovente

Perde il controllo della sua moto, una Ducati Monster e si schianta sull'asfalto rovente. Si è spezzata così la vita di Antonio Marino, 58enne originario di Caivano, sulla Strada Statale Appia a Capua all'altezza della farmacia Veterinaria Veterfarm, come riporta Anna Grippo su Casertanews.it.

Sul luogo per i riscontri gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Caianello, coordinati dal comandante Pasquale Lanni.

Il sinistro stradale è accaduto in pochi minuti sotto gli occhi degli automobilisti e dei passanti che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Il personale del 118 accorso non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo, la cui salma è stata posta sotto sequestro.