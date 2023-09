Scontro frontale tra moto e auto: Antonio muore a soli 21 anni

Un tragico incidente è stato registrato ieri a Frattamaggiore. A perdere la vita, a soli 21 anni, è stato Antonio Iovine. All'incrocio tra via Mazzini e via Ferro, la moto del giovane ha impattato contro un'automobile per cause ancora da accertare.

Lo scontro è stato violentissimo, con il giovane che è stato sbalzato dalla sella del mezzo a due ruote. Immediato l'intervento del 118, ma purtroppo per Antonio già non c'era più nulla da fare. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell'incidente. Intanto, sui social sono tanti i messaggi per il giovane.