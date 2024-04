Tragico incidente: muore un 60enne. Si indaga per omicidio stradale

Era rimasto coinvolto in un brutto incidente stradale giovedì pomeriggio. Non ce l'ha fatta il 60enne, Antonio Di Vaio, morto all'ospedale Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli. L'uomo, residente a Giugliano, è morto a causa delle lesioni patite a seguito dell'impatto avvenuto lungo via Ripuaria a Varcaturo.

Era rimasto intrappolato all'interno delle lamiere della sua auto e per liberarlo era stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Coinvolti nell'impatto una Fiat Punto, su cui viaggiava la vittima, e un furgone Falcon, alla cui guida c'era un 20enne, anche lui di Giugliano. Il giovane deve rispondere adesso di omicidio stradale ed è difeso dal penalista Luigi Poziello.