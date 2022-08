Tragico schianto in scooter, il quartiere piange il giovane Antonio: "Addio, angelo bello"

Lutto nel quartiere napoletano di Piscinola per la tragica morte di Antonio Di Guido. Il giovane era in sella al suo scooter quando, venerdì scorso, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un altro mezzo a due ruote.

L'impatto, avvenuto in via Madonna delle Grazie, è stato violentissimo. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, ma per purtroppo per il giovane non c'è stato nulla da fare. Antonio lascia nel dolore parenti e amici, ma soprattutto il fratello Mario che gli ha anche dedicato diversi post sui social.

Uno di questi recita: "Fratello mio vola più in alto che puoi, spero che tu starai sempre accanto a me. Sei l’angelo più bello del Paradiso, mi manchi…..”. Tanti i commenti con messaggi di cordoglio o con ricordi del giovane Antonio.