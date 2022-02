Tragico frontale sulla Statale per Agerola, centauro 37enne muore sul colpo

Un incidente mortale è avvenuto ieri sera a Gragnano, sulla strada statale per Agerola.

L'impatto è avvenuto verso le 22.30. Per motivi non ancora noti, un 37enne in sella al suo scooter è rimasto vittima di un frontale con una vettura che proveniva dalla direzione opposta.

L'uomo deceduto si chiamava Antonino Palomba, sorrentino. Gli occupanti della vettura coinvolta, due persone, sono rimasti illesi.

Mentre entrambi i veicoli incidentati sono stati sequestrati, la salma della vittima è stata messa a disposizione delle autorità: verrà molto probabilmente fissato l'esame autoptico.