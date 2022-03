Incidente stradale, muore 24 ore dopo lo schianto in moto

Angelo Vivace, 29 anni, originario di Caivano, era rimasto gravemente ferito nell'incidente avvenuto tra venerdì e sabato in via Diaz a Caivano. Le sue condizioni erano apparse subito gravi e a 24 ore di distanza dallo schianto Angelo ha perso la vita in ospedale al Cardarelli di Napoli.

Il giovane percorreva la strada in moto nei pressi del rione Iacp quando si è scontrato frontalmente con un’auto proveniente dalla direzione opposta.

La Procura di Napoli Nord intanto ha disposto l’esame autoptico sulla salma.